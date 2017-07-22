Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плавания

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Единственным конкурентом 81-летнего Маглионе в борьбе за пост президента FINA был глава Европейской лиги плавания итальянец Паоло Барелли. В конгрессе принимают участие 176 делегатов стран-членов FINA, каждый из них имеет по два голоса. Для победы было необходимо простое большинство — 177 голосов. В результате уругваец получил 258 голосов, итальянец — 77.