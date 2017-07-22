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22 июля 2017, 16:29 | Водные | Р-Спорт

Сальников: Конгрессы FINA будут раз в два года, выборные — раз в четыре года

БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Конгрессы Международной федерации плавания (FINA) будут проходить раз в два года, при этом выборный конгресс по-прежнему будет проходить раз в четыре года, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В субботу на конгрессе FINA, который проходит в Будапеште, Сальников был переизбран в члены бюро организации.

«Конгрессы FINA будут проходить раз в два года, было принято такое решение. Но при этом выборный конгресс по-прежнему будет проходить раз в четыре года», — сказал Сальников.
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Сальников: Представитель Арубы спросила, стоит ли переименовывать синхронное плавание

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Представительница Арубы поставила вопрос о целесообразности переименования синхронного плавания, ее позиция нашла поддержку на конгрессе Международной федерации плавания (FINA); на свой вопрос она получила ответ, что такое решение поможет развитию этого вида спорта, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
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