В субботу на конгрессе FINA, который проходит в Будапеште, Сальников был переизбран в члены бюро организации.

«Конгрессы FINA будут проходить раз в два года, было принято такое решение. Но при этом выборный конгресс по-прежнему будет проходить раз в четыре года», — сказал Сальников.