Сальников: Конгрессы FINA будут раз в два года, выборные — раз в четыре года
БУДАПЕШТ, 22 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Конгрессы Международной федерации плавания (FINA) будут проходить раз в два года, при этом выборный конгресс по-прежнему будет проходить раз в четыре года, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
В субботу на конгрессе FINA, который проходит в Будапеште, Сальников был переизбран в члены бюро организации.
«Конгрессы FINA будут проходить раз в два года, было принято такое решение. Но при этом выборный конгресс
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