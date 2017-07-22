Мутко: Россия взяла все запланированные медали ЧМ на данный момент, дело за пловцами

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Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. Россияне на данный момент завоевали 13 медалей — 7 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Соревнования по плаванию начнутся 23 июля.

«Всё, что планировали, мы взяли на чемпионате мира по водным видам спорта на данный момент, — сказал Мутко по телефону. — В принципе, результаты неплохие. В синхронном плавании все, что возможно, выиграли. В прыжках в воду медаль золотая. Очень много серебряных и бронзовых наград. На открытой воде тоже хороший результат. Все виды у нас конкурентоспособные. Теперь дело за нашими пловцами, будем ждать медалей от них. Удачи!».