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22 июля 2017, 15:39 | Водные | Р-Спорт

Мутко: Россия взяла все запланированные медали ЧМ на данный момент, дело за пловцами

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России на данный момент выиграла на чемпионате мира по водным видам спорта всё, что планировала, теперь дело за российскими пловцами, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>.</em> Сборная России на данный момент выиграла на чемпионате мира по водным видам спорта всё что планировала теперь дело за российскими пловцами заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. Россияне на данный момент завоевали 13 медалей — 7 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Соревнования по плаванию начнутся 23 июля.

«Всё, что планировали, мы взяли на чемпионате мира по водным видам спорта на данный момент, — сказал Мутко по телефону. — В принципе, результаты неплохие. В синхронном плавании все, что возможно, выиграли. В прыжках в воду медаль золотая. Очень много серебряных и бронзовых наград. На открытой воде тоже хороший результат. Все виды у нас конкурентоспособные. Теперь дело за нашими пловцами, будем ждать медалей от них. Удачи!».
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