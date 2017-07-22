Международная федерация плавания запретила рекламу ставок на спорт на своих турнирах

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Смена названия может повлечь за собой и изменение правил судейства в синхронном плавании. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации синхронного плавания России, четырехкратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта Ольга Брусникина.