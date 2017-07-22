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22 июля 2017, 12:46 | Водные | ТАСС

Международная федерация плавания запретила рекламу ставок на спорт на своих турнирах

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) запретила размещение на соревнованиях под своей эгидой рекламы букмекерских контор, которые принимают ставки на спорт. Такое решение было принято на генеральном конгрессе организации в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

В списке запрещенных к рекламе на соревнованиях FINA также числятся алкогольная и табачная продукция.
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