FINA изменила требования к качеству воды в бассейнах на ОИ и ЧМ

В правилах проведения соревнований на Олимпиаде и чемпионате мира формулировка «свежая вода» в бассейне была исключена, ее заменило требование, чтобы количество соли на один литр не превышало 3 гр.

Также были более четко регламентированы требования к плавательным бассейнам. В частности, если соревнования проходят в закрытом бассейне, потолок должен быть расположен на высоте не менее семи метров.