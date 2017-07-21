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— В медальном зачете Россия сейчас на втором месте после Китая. На ваш взгляд, каковы шансы, что мы перегоним лидера?

— Самые сильные российские спортсмены уже выступили. Это прыжки в воду, которые принесли золотую медаль, это синхронное плавание. В водном поло и открытой воде мы не являемся фаворитами, и от них на данный момент никто ничего не ждет, за исключением, может быть, женщин в ватерполе. 23 июля в состязания вступает основной состав сборной по плаванию, и, конечно, есть надежда на золото от нескольких спортсменов.

Прежде всего, это Юлия Ефимова, Антон Чупков, Владимир Морозов и Рылов Евгений. Есть большие шансы побороться за победу в эстафете.

Россия вполне может удержать свою вторую строчку в медальном зачете, но выйти в лидеры, скорее всего, не удастся.

— А почему на открытой воде, на марафонских дистанциях, наши спортсмены демонстрируют такие слабые результаты (10-е место в эстафете, на дистанции 5 км среди женщин — 14-е и 35-е место), хотя на более коротких дистанциях в бассейне претендуем на золото?

— После того как дистанцию 10 км на открытой воде ввели в программу Олимпийских игр, резко возросло количество хороших спортсменов, занимающихся этим видом спорта. В России же по-прежнему мало культивируется открытая вода. Я как президент Федерации плавания Москвы могу сказать, что только неделю назад нам удалось организовать подобное соревнование.

Это пытались делать и раньше, но из-за плохой погоды пришлось отменить мероприятие.

Все наши спортсмены, которые готовятся к соревнованиям на открытой воде, делают это в закрытых бассейнах.

Выполнение нормативных результатов тоже происходит в бассейне. У спортсменов даже нет возможности выступать на официальных стартах. Недавно появились соревнования на открытой воде для любителей, но это совсем не тот уровень. Ну что говорить, у нас даже главного тренера нет. Все функции выполняет тренер по плаванию. Так что отношение к такому виду спорта как отрытая вода, у нас не очень.

— Спортсмены жалуются, что вода под открытым небом прогревается до 25 градусов. Каково соревноваться в таких условиях?

— Всем хорошо в таких условиях, кроме спортсменов, которые соревнуются в открытой воде (смеется). Когда они плывут 5−10 км в такой температуре, это достаточно тяжело.

Если бы было хотя бы 20 градусов, думаю, плыть было бы гораздо комфортнее.

— Как оцениваете наше выступление в прыжках с трамплина? Неожиданно для многих мы наконец-то обошли китайцев в синхронных прыжках: Илья Захаров и Евгений Кузнецов взяли золото.

— После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, когда накал страстей прошел, ребята начали чувствовать себя спокойно. В атмосфере чемпионата мира они реализовали себя в полной мере. Думаю, что смена главного тренера тоже в какой-то степени повлияла на этот результат, и Илья с Евгением завоевали те медали, на которые настраивались.

— Любопытно, что в прыжках с того же самого трехметрового трамплина по раздельности Захаров завоевал бронзу, а Кузнецов занял только восьмое место. В одиночку им сложнее выступать, чем вместе?

— Илья и Евгений много работали над тем, чтобы добиться синхронности, но в плане индивидуальных прыжков китайцы являются самыми сильными. В одиночном разряде они просто как машины, штампуют один и тот же прыжок с тем же числовым показателем.

— Долгожданное золото Захарова и Кузнецова вдохновило других спортсменов на прекрасные результаты? Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхроне на вышке, Надежда Бажина стала второй на метровом трамплине и, кроме того, в паре с Кристиной Ильиных заняла третье место на трамплине 3 м. Это было неожиданно для многих.

— Практика показывает, что, если кто-то в команде начинает хорошо выступать, все спортсмены начинают бить свои рекорды, проходить на кураже к финалам и вставать на пьедестал.

Бондаря и Миннибаева тренеры изначально ставили их в пару в надежде на то, что они подойдут друг к другу. Еще два года назад все говорили о том, что, если их поставить вместе, то это точно будут призы чемпионата мира (Бондарь до 2015 году выступал за сборную Украины. — «Газета.Ru»). Так что их серебро для тренеров не стало сюрпризом.

Что касается Бажиной, то она человек настроения (смеется). Есть настроение — будет прыгать. Сейчас Надя подхватила кураж команды.

— В синхронном плавании мы традиционно берем множество медалей. Последней стало золото Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич в произвольной программе дуэтов с программой «Русалки». Эту же программу использовали на Олимпиаде и чемпионате Европы 2016 года…

Цитата — Повторение не шаг назад. Девчонки вполне заслуженно завоевали свои золотые награды.

У нас ведь сменилась команда, и спортсменкам пришлось заново учить эту программу. Так что повторение — это тактический ход. Наши тренеры Татьяна Покровская и Татьяна Данченко — мастера водных дел. Если бы у них было сомнение в итоговом результате, они бы не выставили эту программу.

К тому же были моменты, когда другие команды копировали программу сборной России, при этом используя наши элементы и музыку (китайская сборная взяла часть саундтрека из программы «Мольба», с которой россиянки победили на Играх в Рио, а часть движений из их выступления похожа на программу «Русалки». — «Газета.Ru»). При этом они заявляют, что борются с Россией. Что ж, каждый борется как может.

— Колесниченко завоевала две золотые медали как солистка — в произвольной и технической программах, и теперь победила в дуэте. Это новая звезда нашей сборной?

— Конечно! Но не будем сильно забегать вперед. Раньше главными звездами были Наталья Ищенко (она сейчас закончила карьеру и перешла на административную должность) и Светлана Ромашина, которая в данный момент ждет пополнения в семье. Хорошо, что у нас есть спортсменки, готовые подхватить флаг лидера. Колесниченко заслуживает этого права являться лидером мирового синхронного плавания.

— Женская сборная России по водному поло легко вышла в плей-офф чемпионата мира и получила в соперники команду Нидерландов. Если победят, попадут в четвертьфинал…

— Верю, что наши девчонки дойдут до самого финала. Но водное поло все-таки игра, здесь есть фактор везения и судейства.

Прогнозы давать не буду, но, на мой взгляд, с приходом Алексея Власенко на пост президента Федерации водного пола команда добьется большего успеха, нежели было до этого. На протяжении долгих лет в этом виде ничего не происходило, но сейчас он начал вызывать больший интерес у руководителей. Теперь более качественно продумываются соревнования, план подготовки, развитие регионального спорта. Так что если не на это чемпионате мира, то на следующем обязательно получатся медали.

— Кстати, на матч нашей сборной по водному поло не пустили болельщика в футболке СССР. Не слишком ли радикально поступили организаторы турнира?

— Это политический момент, хотя обычно соревнования не являются местом для подобных вещей.

Сербский пловец Милорад Чавич как-то вышел на награждение в футболке «Косово — часть Сербии», и его дисквалифицировали, мотивировав это тем, что спортивные состязания не объект для политических разногласий.

С одной стороны, организаторы были правы, но с другой они сами заострили внимание на политической ситуации такими санкциями.

Не пускать болельщика на соревнования — это бред. Он может прийти хоть с флагом несуществующей страны. Спорт предназначен, чтобы выплеснуть свои эмоции.