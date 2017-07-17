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17 июля 2017, 22:27 | Водные | ТАСС

Мутко назвал достойным выступление сборной России в первые дни ЧМ по водным видам спорта

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выступление сборной России в первые дни чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште является достойным. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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На нынешнем чемпионате мира сборная России завоевала семь наград после трех соревновательных дней (три золота, три серебра и одна бронза). Чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич — в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов — в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами турнира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Надежда Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина и бронзу в паре с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, синхронисты Александр Мальцев и Михаела Каланча стали вторыми в технической программе микст-дуэтов.

«Ребята хорошо выступают, команда отошла от оцепенения после Олимпийских игр. Были проведены соответствующие изменения в тренерском штабе, команда омолодилась, здесь нет ничего удивительного. Сборная провела огромную работу по подготовке на базе “Озеро Круглое”, поэтому результаты закономерны. Это является хорошим заделом на будущее, все-таки впереди олимпийский цикл, это очень важно», — считает Мутко.

«Считаю, что результат команды неплохой, достойный. Очень много призовых мест, думаю, медали еще будут. Ребятам нужно работать, условия для этого есть. Главное, чтобы спортивные тренеры реализовывали свой потенциал и использовали те возможности, которые мы им предоставляем», — сказал вице-премьер РФ.

После трех соревновательных дней в общекомандном зачете чемпионата мира в Будапеште лидирует сборная Китая, завоевавшая восемь наград (5−3−0). Второе место занимает сборная России (3−3−1), третье — команда Франции (2−0−0).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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