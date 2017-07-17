Мутко назвал достойным выступление сборной России в первые дни ЧМ по водным видам спорта
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выступление сборной России в первые дни чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште является достойным. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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На нынешнем чемпионате мира сборная России завоевала семь наград после трех соревновательных дней (три золота, три серебра и одна бронза). Чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич — в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов — в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами турнира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Надежда Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина и бронзу в паре с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, синхронисты Александр Мальцев и Михаела Каланча стали вторыми в технической программе
«Ребята хорошо выступают, команда отошла от оцепенения после Олимпийских игр. Были проведены соответствующие изменения в тренерском штабе, команда омолодилась, здесь нет ничего удивительного. Сборная провела огромную работу по подготовке на базе “Озеро Круглое”, поэтому результаты закономерны. Это является хорошим заделом на будущее,
«Считаю, что результат команды неплохой, достойный. Очень много призовых мест, думаю, медали еще будут. Ребятам нужно работать, условия для этого есть. Главное, чтобы спортивные тренеры реализовывали свой потенциал и использовали те возможности, которые мы им предоставляем», — сказал
После трех соревновательных дней в общекомандном зачете чемпионата мира в Будапеште лидирует сборная Китая, завоевавшая восемь наград (5−3−0). Второе место занимает сборная России (3−3−1), третье — команда Франции (2−0−0).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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