«Россияне были лучше, но все решили судьи»

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В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта, на котором было разыграно рекордное количество медалей (75), и участвовало рекордное число спортсменов (около 2500) из рекордного числа стран (190).

Оргкомитету мирового первенства, очевидно, понравилась столица Татарстана, смело бьющая все предыдущие показатели, и сегодня, 17 июля, было объявлено, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года тоже пройдет в Казани.

В борьбе за первенство российский город обошел Гонконг и Китайский Тайбэй.

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов уже сообщил, что, помимо ЧМ, Казань планирует провести конвенцию Международной федерации плавания (FINA).

«Спасибо большое бюро FINA за это решение,

Казань — спортивная столица нашей страны, один из лучших городов мира, по моему мнению.

У нас готова вся инфраструктура, и мы рады принять этот турнир. Мы готовы в очередной раз поднять планку проведения соревнований, а также ввести инновации на этом чемпионате. В нашем предложении FINA мы уже озвучили, что хотим расширить количество мест для зрителей в бассейне до шести тыс.

Также мы планируем провести в 2022 году конвенцию FINA и привезти всех делегатов В принципе, хоть завтра приезжай и проводи турнир, — приводятся слова Леонова в пресс-релизе АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко поддержал слова Леонова:

«Получение права принять чемпионат мира крайне важно для нашей страны с точки зрения развития плавания, а что касается Казани, то победа этой заявки абсолютно заслужена, потому что город обладает колоссальным опытом. Казань провела на высочайшем уровне чемпионат мира по водным видам спорта, завоевала себе огромный авторитет в мире плавания. Поздравляем Казань, всех российских любителей плавания. Мы подготовим и проведем этот турнир на самом высоком уровне.

Люди хотят приезжать в Казань снова и снова, потому что знают, насколько высокие стандарты проведения турниров в России и в Казани, в частности, —.

цитирует Мутко «Р-Спорт».

Также чиновник подчеркнул, что победа Казани нисколько его не удивила, так как авторитет России в мире спорта довольно высок.

«Мы всегда выполняем свои обязательства на высоком уровне, поэтому нет ничего неожиданного в том, что FINA регулярно предоставляет нам право принимать турниры самого высокого уровня. С FINA у нас действительно хорошие отношения, они знают, как в России проводят их турниры. Но такая ситуация у нас в большинстве видов спорта, поэтому удивляться здесь нечему. Мы двигаемся, мы готовы сотрудничать на добросовестной основе со всеми мировыми спортивными организациями», — отметил он.

Пока Казань начинает потихоньку готовиться к чемпионату мира по плаванию на короткой воде,

сборная России успешно выступает на мундиале по водным видам спорта, который продлится в Будапеште до 30 июля.

После двух соревновательных дней отечественная дружина занимает второе место в медальном зачете с тремя золотыми медалями и одним серебром. Первым идет Китай, у которого столько же золотых наград, но больше серебра (3−3−0), а на третьем месте — французы с двумя медалями высшей пробы.

Светлана Колесниченко, дебютировавшая в дисциплине соло синхронного плавания, с ходу завоевала медаль высшей пробы. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, долгие годы уступавшие китайским оппонентам, наконец, победили в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Надежда Бажина, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года стала лишь 26-й, сумела завоевать в Будапеште серебро — тоже в прыжках с метровой вышки. И все это лишь достижения за первый соревновательный день.

Медальный улов российской сборной пополнился еще одним золотом и серебром уже на следующий вечер. Россиянки Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе синхронного плавания с результатом 95,0515, серебро досталось китаянкам Цзянь Тинтин и Цзянь Венвен (94,0775), а бронза — украинкам Анне Волошиной и Елизавете Яхно (92,6482).

А вот в соревновании смешанных дуэтов российские спортсмены внезапно остались без награды высшей пробы.

Михаэла Каланча и Александр Мальцев удостоились лишь серебра, уступив 0,34 балла итальянцам Манилеа Фламини и Джорджо Минизини. Третьими стали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав.

После награждения Каланча не скрывала своего разочарования итоговым результатом:

«Мы сделали все, что могли, — выступили лучше, чем в предварительных соревнованиях. Наш тренер Гана Владимировна Максимова это отметила. Конечно, я очень расстроена. Но это поражение придаст нам мотивации, мы сделаем всё возможное, чтобы в произвольной программе выиграть.

Это первая медаль, но я очень разочарована. После победы в 2016 году на чемпионате Европы в Лондоне в Будапешт мы привезли две новые программы, хотелось занять первое место на чемпионате мира, — приводит слова Каланчи «Весь спорт».

Двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина открыто заявила, что российскую пару засудили:

«Ребята выступили очень хорошо, все технические элементы выполнили чисто, прошли лучше, чем в предварительных соревнованиях. У меня осталось прекрасное впечатление от их выступления. Но результат разочаровал.

Наши синхронисты были достойны золотой медали.

Но вместе с тем нельзя сказать, что итальянцы были очень плохи. Они достойные соперники, выполнили свою программу очень хорошо. Однако я считаю, что российские синхронисты были лучше. Все решили судьи. К ним очень много вопросов, — цитирует Шишкину «Чемпионат.com».

В единственном игровом виде спорта, представленном на этом турнире, — водном поло — женская сборная России стартовала успешно, с победы над командой Греции со счетом 9:7 в первом туре группы D.

Главный тренер отечественной дружины Андрей Белофастов отметил сложность группы, в которую попали россиянки, и заявил, что над качеством игры еще нужно поработать.

«Некоторые моменты настораживали, но девчонки собрались и выиграли. Результатом довольны, над качеством игры еще нужно работать. Мы верим в наших молодых игроков, которые недавно пришли в команду.

Опыта игры на таком уровне у них пока нет, порой ошибаются, но другого пути нет, они стараются и работают над этим.

У нас самая сложная группа на этом турнире, особенно если учесть, что со второго места выходишь на США, с третьего — в 1/8 финала на Венгрию или Голландию, — сказал наставник.,

Следующий матч на турнире сборная России проведет 18 июля против команды Австралии.