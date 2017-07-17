«Россияне были лучше, но все решили судьи»
Казань выиграла право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, после чего министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал ее самым спортивным городом России, а
вице-премьер Виталий Мутко заверил, что страна уже завоевала себе огромный авторитет в мире плавания. Тем временем на текущем ЧМ по водным видам спорта в Будапеште российские синхронисты завоевали два золота и одно обидное серебро.
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В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта, на котором было разыграно рекордное количество медалей (75), и участвовало рекордное число спортсменов (около 2500) из рекордного числа стран (190).
Оргкомитету мирового первенства, очевидно, понравилась столица Татарстана, смело бьющая все предыдущие показатели, и сегодня, 17 июля, было объявлено, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года тоже пройдет в Казани.
В борьбе за первенство российский город обошел Гонконг и Китайский Тайбэй.
Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов уже сообщил, что, помимо ЧМ, Казань планирует провести конвенцию Международной федерации плавания (FINA).
«Спасибо большое бюро FINA за это решение,
Казань — спортивная столица нашей страны, один из лучших городов мира, по моему мнению.
У нас готова вся инфраструктура, и мы рады принять этот турнир. Мы готовы в очередной раз поднять планку проведения соревнований, а также ввести инновации на этом чемпионате. В нашем предложении FINA мы уже озвучили, что хотим расширить количество мест для зрителей в бассейне до шести тыс.
Также мы планируем провести в 2022 году конвенцию FINA и привезти всех делегатов В принципе, хоть завтра приезжай и проводи турнир, — приводятся слова Леонова в
«Получение права принять чемпионат мира крайне важно для нашей страны с точки зрения развития плавания, а что касается Казани, то победа этой заявки абсолютно заслужена, потому что город обладает колоссальным опытом. Казань провела на высочайшем уровне чемпионат мира по водным видам спорта, завоевала себе огромный авторитет в мире плавания. Поздравляем Казань, всех российских любителей плавания. Мы подготовим и проведем этот турнир на самом высоком уровне.
Люди хотят приезжать в Казань снова и снова, потому что знают, насколько высокие стандарты проведения турниров в России и в Казани, в частности, —.
цитирует Мутко «Р-Спорт».
Также чиновник подчеркнул, что победа Казани нисколько его не удивила, так как авторитет России в мире спорта довольно высок.
«Мы всегда выполняем свои обязательства на высоком уровне, поэтому нет ничего неожиданного в том, что FINA регулярно предоставляет нам право принимать турниры самого высокого уровня. С FINA у нас действительно хорошие отношения, они знают, как в России проводят их турниры. Но такая ситуация у нас в большинстве видов спорта, поэтому удивляться здесь нечему. Мы двигаемся, мы готовы сотрудничать на добросовестной основе со всеми мировыми спортивными организациями», — отметил он.
Пока Казань начинает потихоньку готовиться к чемпионату мира по плаванию на короткой воде,
сборная России успешно выступает на мундиале по водным видам спорта, который продлится в Будапеште до 30 июля.
После двух соревновательных дней отечественная дружина занимает второе место в медальном зачете с тремя золотыми медалями и одним серебром. Первым идет Китай, у которого столько же золотых наград, но больше серебра (3−3−0), а на третьем месте — французы с двумя медалями высшей пробы.
Светлана Колесниченко, дебютировавшая в дисциплине соло синхронного плавания, с ходу завоевала медаль высшей пробы. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, долгие годы уступавшие китайским оппонентам, наконец, победили в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Надежда Бажина, которая на Олимпийских играх в
Медальный улов российской сборной пополнился еще одним золотом и серебром уже на следующий вечер. Россиянки Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе синхронного плавания с результатом 95,0515, серебро досталось китаянкам Цзянь Тинтин и Цзянь Венвен (94,0775), а бронза — украинкам Анне Волошиной и Елизавете Яхно (92,6482).
А вот в соревновании смешанных дуэтов российские спортсмены внезапно остались без награды высшей пробы.
Михаэла Каланча и Александр Мальцев удостоились лишь серебра, уступив 0,34 балла итальянцам Манилеа Фламини и Джорджо Минизини. Третьими стали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав.
После награждения Каланча не скрывала своего разочарования итоговым результатом:
«Мы сделали все, что могли, — выступили лучше, чем в предварительных соревнованиях. Наш тренер Гана Владимировна Максимова это отметила. Конечно, я очень расстроена. Но это поражение придаст нам мотивации, мы сделаем всё возможное, чтобы в произвольной программе выиграть.
Это первая медаль, но я очень разочарована. После победы в 2016 году на чемпионате Европы в Лондоне в Будапешт мы привезли две новые программы, хотелось занять первое место на чемпионате мира, — приводит слова Каланчи «Весь спорт».
Двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина открыто заявила, что российскую пару засудили:
«Ребята выступили очень хорошо, все технические элементы выполнили чисто, прошли лучше, чем в предварительных соревнованиях. У меня осталось прекрасное впечатление от их выступления. Но результат разочаровал.
Наши синхронисты были достойны золотой медали.
Но вместе с тем нельзя сказать, что итальянцы были очень плохи. Они достойные соперники, выполнили свою программу очень хорошо. Однако я считаю, что российские синхронисты были лучше. Все решили судьи. К ним очень много вопросов, — цитирует Шишкину «Чемпионат.com».
В единственном игровом виде спорта, представленном на этом турнире, — водном поло — женская сборная России стартовала успешно, с победы над командой Греции со счетом 9:7 в первом туре группы D.
Главный тренер отечественной дружины Андрей Белофастов отметил сложность группы, в которую попали россиянки, и заявил, что над качеством игры еще нужно поработать.
«Некоторые моменты настораживали, но девчонки собрались и выиграли. Результатом довольны, над качеством игры еще нужно работать. Мы верим в наших молодых игроков, которые недавно пришли в команду.
Опыта игры на таком уровне у них пока нет, порой ошибаются, но другого пути нет, они стараются и работают над этим.
У нас самая сложная группа на этом турнире, особенно если учесть, что со второго места выходишь на США, с третьего — в 1/8 финала на Венгрию или Голландию, — сказал наставник.,
Следующий матч на турнире сборная России проведет 18 июля против команды Австралии.
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