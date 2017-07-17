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17 июля 2017, 14:20 | Водные | ИА Татар-информ

FINA: Казань проведет ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 году

Столица Татарстана обошла Тайбэй и Гонконг в заявочной кампании на право проведения международного турнира.

Столица <span class=error>Татарстана</span> обошла <span class=error>Тайбэй</span> и Гонконг в заявочной кампании на право проведения международного турнира. Увеличить
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(Будапешт, 17 июля, «Татар-информ»). Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани. Международная федерация плавания (FINA) выбрала столицу Татарстана для проведения соревнований.

Презентация города состоялась сегодня, 17 июля, в Будапеште, где в эти дни проходим ЧМ по водным видам спорта. Рассматривались города, претендующие на проведение турниров в 2022 и 2024 годах. Конкурентами Казани были Тайбэй и Гонконг.

«Это очень волнующий момент для FINA, — сказал глава Международной федерации плавания Хулио Маглионе перед тем, как назвать город — хозяин турнира. — Все города, которые претендовали на соревнования, провели очень большую работу и представили блестящие презентации. Хочу поблагодарить их всех. Но мы — спортивная организация. А значит, должны быть победители, в нашем случае — два победителя. И я хочу назвать города. 2022 год — победителем стала Казань».

Затем министр спорта Татарстана Владимир Леонов вышел на сцену, чтобы подписать договор о проведении чемпионата. Он поблагодарил за возможность принять такой турнир.

При этом глава Минспорта РТ еще раз напомнил, что Казань считается спортивной столицей России, а по его личному мнению — вообще является самым лучшим городом земли.

Решение о том, что Казань станет местом проведения чемпионата мира по плаванию на дистанции 25 м, было одобрено единогласно.

Право проведения международного турнира в 2024 году получил Будапешт.
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