Центр развития водных видов спорта под эгидой FINA будет открыт в Казани
КАЗАНЬ, 14 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин, Вероника Советова/. Центр развития водных видов спорта под эгидой Международной федерации плавания (FINA) будет открыт, а Казани. Об этом на пленарном заседании Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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«Мы стремимся развивать отношения с международными федерациями, — сказал Минниханов. — С FISU (Международная федерация студенческого спорта — прим. ТАСС) мы реализуем инициативу международной волонтерской академии. Благодаря крупным спортивным мероприятиям в Казани создан институт спортивного волонтерства. В сотрудничестве с FINA мы планируем открыть международный центр развития водных видов спорта».
Ранее FINA одобрила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году. В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.
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