Чемпионат мира по водным видам спорта стартует в столице Венгрии
ТАСС, 14 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта открывается в пятницу в Будапеште. В течение 17 дней в венгерской столице будут разыграны 75 комплектов медалей в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло,
хай-дайвинге и плавании на открытой воде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира традиционно стартует соревнованиями по синхронному плаванию и прыжкам в воду, тогда как турнир пловцов начнется лишь 23 июля. Первые чемпионы мира станут известны в субботу, турнир продлится до 30 июля, медали в каждом виде будут разыграны на четырех аренах столицы Венгрии и на озере Балатон.
Девять комплектов медалей будут разыграны в синхронном плавании, которое приносит российской сборной львиную долю наград на крупных соревнованиях по водным видам. В Будапеште пройдут соревнования в соло, дуэтах, команде и миксте (техническая и произвольная программы), а также командная комбинация.
В соло сборную России представит олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, которая также выступит в дуэте с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич. В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча, тогда как в команде заявлены Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Анастасия Баяндина, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина. Запасные — Варвара Субботина и Анастасия Архиповская.
На предыдущем чемпионате мира в Казани сборная России по синхронному плаванию завоевала восемь золотых медалей, уступив первое место лишь в технической программе в миксте дуэту из США. В Казани Мальцев выступал в дуэте с Валитовой, тогда как Каланча стала два года назад двукратной чемпионкой мира в команде.
Соревнования синхронисток пройдут
Прыгуны опробуют новый центр водных видов
В пятницу также стартуют соревнования по прыжкам в воду, где разыгрываются 13 комплектов медалей. Два года назад в Казани сборная России завоевала два серебра и бронзу, а на Олимпиаде в
В состав российской сборной на чемпионат мира вошли Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Илья Молчанов, Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Надежда Бажина, Кристина Ильиных, Юлия Тимошинина, Мария Полякова и Анна Чуйнышена. Перед командой поставлена медальная задача — завоевать две бронзы. Главными фаворитами турнира по прыжкам в воду остаются китайские спортсмены, которые выиграли 10 золотых медалей в Казани и семь — на Олимпиаде в
Прыжковый турнир пройдет
Пловцы начнут выступление 23 июля и в течение недели разыграют 42 комплекта наград, в состав российской команды вошли 28 спортсменов — 18 мужчин и 10 женщин. Основные надежды на медали возлагаются на Юлию Ефимову, которая принесла сборной России единственную золотую награду домашнего чемпионата мира в Казани, выигранную не в синхронном плавании. Ефимова два года назад победила на дистанции 100 м брассом, став третьей на 50-метровке. На счету Ефимовой также три олимпийские медали, в том числе и два серебра в
Российские медали в плавании в Казани также завоевала мужская эстафетная команда 4×100 м вольным стилем (уступила лишь французам), а также Евгений Рылов на 100-метровке на спине (бронза). В олимпийском
Надежды на медали ватерполисток
Сборные России по водному поло выступят на водном стадионе имени Альфреда Хайоша, который расположен на дунайском острове Маргит. Ранее эта арена считалась главной в Будапеште, здесь проходили чемпионаты Европы по водным видам в 2006 и 2010 гг., а также чемпионат Европы по водному поло 2014 года.
Мужская сборная России выступит на предварительной стадии в группе D, где сыграет 17 июля с японцами (22:30 мск), 19 июля — хорватами (14:30), 21 июля — американцами (13:10). Победители четырех групп выходят в ¼ финала, команды, занявшие второе и третье места, выступят в стыковых матчах. По аналогичной схеме пройдет женский турнир, где россиянки в группе D сыграют 16 июля со сборной Греции (22:30), 18 июля — Австралии (18:30), 20 июля — Казахстана (13:10).
Российские ватерполисты два года назад в Казани выступили неудачно, проиграв все три матча в группе и не сумев отобраться на Олимпиаду. Женская команда заняла восьмое место, а на Играх в
Семь комплектов медалей будут разыграны в плавании на открытой воде — на озере Балатон пройдут заплывы на дистанциях 5 км, 10 км и 25 км у мужчин и женщин, а также командные соревнования. В этом виде российские пловцы остались без наград как в Казани, так и на Играх в
В
Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся с 1973 года. С 2001 года турниры проходят по нечетным годам. Уже объявлено, что в 2019 году мировое первенство пройдет в Кванджу (Южная Корея), 2021-м — японской Фукуоке, 2023-м — катарской Дохе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter