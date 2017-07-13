Мокрый след Олимпиады. Кто принесёт России медали ЧМ-2017
В Будапеште стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Разбираемся, кто из россиян будет всерьёз бороться за медали турнира.
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14 июля в Будапеште стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Предыдущий турнир проходил два года назад в Казани, и в родных стенах российские спортсмены завоевали 17 наград, девять из которых — золотые. Пытаемся разобраться, сможет ли наша делегация повторить подобный результат в Будапеште, на какие виды спорта стоит обратить особое внимание с точки зрения сражения за медали и кто в составе сборной России будет биться с лидерами на равных.
Не синхронная, но золотая?
Главной золотой жилой чемпионата мира для сборной России по традиции станет синхронное плавание, которое, кстати, уже через неделю, по решению главного конгресса FINA, может стать не синхронным, а артистическим. Но, как бы данный вид спорта ни назывался, Россия в нём в ближайшее время точно останется на ведущих ролях, поскольку после очередной триумфальной Олимпиады в Рио тренеры Покровская и Данченко успели серьёзно обновить состав сборной и поставить ряд новых, а значит более сложных и эффектных программ.
Во всех девяти дисциплинах, представленных на чемпионате мира, россиянки победить точно не смогут просто потому, что не выступят в Будапеште в комбинированной программе. Однако в соло, дуэте и группе у наших девушек есть все шансы взять шесть золотых медалей из шести. Дуэт в Венгрии выступит в обновлённом составе: Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко. Светлана также выступит с двумя сольными программами. Заметно обновился и состав команды. Впрочем, даже после изменений сборная России должна остаться лучше в мире.
Смешанный дуэт в составе Александра Мальцева и Михаэлы Каланчи выступят на чемпионате мира с новыми программами. От этой российской пары, с учётом уровня конкуренции в мире, также стоит ожидать попадания в медальную тройку.
Ефимова и все остальные
Два года назад на турнире в Казани сборная России завоевала четыре награды, две из которых оказались на счету Юлии Ефимовой. На Олимпиаде в
Что касается других возможных медалей, то они, как и всегда, станут в большей степени неожиданными, чем прогнозируемыми. Из общего списка можно выделить Евгения Рылова, установившего на чемпионате России рекорд Европы в плавании 200 метров на спине, Дарью Устинову, возглавлявшую мировой рейтинг, на той же дистанции среди девушек, и Климента Колесникова, обновившего мировой рекорд на 200 метрах среди юниоров.
Реабилитация после Олимпиады
Выступление прыгунов в воду на Олимпиаде в
Особняком в программе соревнований
«Едем биться и бороться»
От соревнований по водному поло среди мужчин российским болельщикам многого ждать не стоит: наша национальная сборная постепенно начинает возрождаться из руин. Может быть, к Олимпиаде 2020 года команда и сможет помечтать о медалях, но на данный момент попадание в топ-6 на чемпионате мира станет невероятным результатом.
Что касается женской команды, то её перспективы выглядят чуть более многообещающими. Сборная России хоть и не входит в число мировых лидеров, но при благоприятном стечении обстоятельств может завершить чемпионат мира в тройке сильнейших. Настораживает тот факт, что на подготовительном турнире в Испании за две недели до старта чемпионата мира наша команда потерпела три поражения в трёх матчах. Но хочется верить, что дело было в адаптации к открытому бассейну и наигрыванию сочетаний в обновлённой команде. «Настроение у нас приподнятое. Едем в Будапешт биться, бороться», — рассказал тренер Александр Гайдуков.
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