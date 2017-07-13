Мокрый след Олимпиады. Кто принесёт России медали ЧМ-2017

14 июля в Будапеште стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Предыдущий турнир проходил два года назад в Казани, и в родных стенах российские спортсмены завоевали 17 наград, девять из которых — золотые. Пытаемся разобраться, сможет ли наша делегация повторить подобный результат в Будапеште, на какие виды спорта стоит обратить особое внимание с точки зрения сражения за медали и кто в составе сборной России будет биться с лидерами на равных.

Не синхронная, но золотая?

Главной золотой жилой чемпионата мира для сборной России по традиции станет синхронное плавание, которое, кстати, уже через неделю, по решению главного конгресса FINA, может стать не синхронным, а артистическим. Но, как бы данный вид спорта ни назывался, Россия в нём в ближайшее время точно останется на ведущих ролях, поскольку после очередной триумфальной Олимпиады в Рио тренеры Покровская и Данченко успели серьёзно обновить состав сборной и поставить ряд новых, а значит более сложных и эффектных программ.

Во всех девяти дисциплинах, представленных на чемпионате мира, россиянки победить точно не смогут просто потому, что не выступят в Будапеште в комбинированной программе. Однако в соло, дуэте и группе у наших девушек есть все шансы взять шесть золотых медалей из шести. Дуэт в Венгрии выступит в обновлённом составе: Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко. Светлана также выступит с двумя сольными программами. Заметно обновился и состав команды. Впрочем, даже после изменений сборная России должна остаться лучше в мире.

Смешанный дуэт в составе Александра Мальцева и Михаэлы Каланчи выступят на чемпионате мира с новыми программами. От этой российской пары, с учётом уровня конкуренции в мире, также стоит ожидать попадания в медальную тройку.

Ефимова и все остальные

Два года назад на турнире в Казани сборная России завоевала четыре награды, две из которых оказались на счету Юлии Ефимовой. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро всё было так же, только золото и бронзу она разменяла на два серебра. Подобных результатов стоит ожидать и на чемпионате мира в Будапеште. Ефимова по-прежнему останется главным добытчиком медалей для сборной России в плавании. На главный старт сезона Юлия отправляется в статусе лидера мирового рейтинга на дистанциях 100 и 200 метров брассом, а также обладательницы второго результата на 50-метровой дистанции. Разумеется, в этих трёх дисциплинах российские болельщики вправе ожидать от Ефимовой самых высоких результатов.

Что касается других возможных медалей, то они, как и всегда, станут в большей степени неожиданными, чем прогнозируемыми. Из общего списка можно выделить Евгения Рылова, установившего на чемпионате России рекорд Европы в плавании 200 метров на спине, Дарью Устинову, возглавлявшую мировой рейтинг, на той же дистанции среди девушек, и Климента Колесникова, обновившего мировой рекорд на 200 метрах среди юниоров.

Реабилитация после Олимпиады

Выступление прыгунов в воду на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро получилось откровенно провальным. И чемпионат мира в Венгрии — великолепная возможность обновлённой команды реабилитироваться за олимпийское недоразумение. Чемпионат Европы, проходивший в середине июня в Киеве, показал, что россияне готовы сражаться за медали и на мировой арене. Илья Захаров привёз домой сразу две золотые медали, завоёванные на трёхметровом трамплине: одну личную, другую — заработанную в паре с Евгением Кузнецовым. Бажина и Ильиных синхронный прыжок с трёхметрового трамплина также выиграли. Всё это даёт российский болельщикам надежду на то, что олимпийский кошмар будет заслонён медальным блеском венгерского чемпионата мира.

Особняком в программе соревнований по-прежнему стоит хай-дайвинг. На чемпионате мира в Казани бронзовым призёром мужских соревнований стал Артём Сильченко — многолетний лидер российской дружины в этом виде соревнований. В этом году Сильченко занял в Кубке мира лишь 11-е место, но освоил два новых прыжка. Спортсмен, знающий как во всеоружии подойти к главному старту года, вполне может вновь побороться за медаль чемпионата мира.

«Едем биться и бороться»

От соревнований по водному поло среди мужчин российским болельщикам многого ждать не стоит: наша национальная сборная постепенно начинает возрождаться из руин. Может быть, к Олимпиаде 2020 года команда и сможет помечтать о медалях, но на данный момент попадание в топ-6 на чемпионате мира станет невероятным результатом.

Что касается женской команды, то её перспективы выглядят чуть более многообещающими. Сборная России хоть и не входит в число мировых лидеров, но при благоприятном стечении обстоятельств может завершить чемпионат мира в тройке сильнейших. Настораживает тот факт, что на подготовительном турнире в Испании за две недели до старта чемпионата мира наша команда потерпела три поражения в трёх матчах. Но хочется верить, что дело было в адаптации к открытому бассейну и наигрыванию сочетаний в обновлённой команде. «Настроение у нас приподнятое. Едем в Будапешт биться, бороться», — рассказал тренер Александр Гайдуков.