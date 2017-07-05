Сборная Казахстана по водным видам спорта готовится к чемпионату мира

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На крупном международном старте нашу команду представят 48 спортсменов. Они выступят в различных дисциплинах. В целом на мировом первенстве будет разыграно 76 комплектов наград. В плавании честь сборной Казахстана будут защищать 4 спортсмена. Среди них капитан команды, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин. Совсем недавно он вернулся с Открытого чемпионата Болгарии, где выиграл две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Последний сбор перед главным стартом этого сезона пройдет в Алматы. Команда вылетит в Венгрию за 5 дней до начала соревнований, чтобы успеть пройти акклиматизацию.

Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион:

— Скажем, я знаю основных своих конкурентов, но каждый год появляются новые ребята, которые могут мгновенно зажечься и показать большие результаты. Поэтому нельзя никого недооценивать, и главное быть готовым на 100 процентов самому, и морально, и физически, тогда все получится.