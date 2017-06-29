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29 июня 2017, 14:11 | Водные | IrkutskMedia.ru

Соревнования по вейкбордингу пройдут в Иркутске 1 июля

Участники будут состязаться в трех категориях.

Открытый турнир по вейкбордингу состоится в спорт-парке «Поляна» в Иркутске в субботу, 1 июля. Зрителей и болельщиков ждут зрелищные соревнования в трех категориях. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы соревнований.

Вейк-станция Wake Up — пока единственная площадка в Иркутске для катания на вейкборде на реверсивной лебедке. Соревнования проходят традиционно два раза в сезон.

«Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков развлекательную программу с музыкой, конкурсами и подарками от партнеров мероприятия», — отметили организаторы.

Расписание

12.00 — 14.00 — Раскатка спортсменов и массовая разминка;.

13.15 — 13.45 — Детские соревнования;.

14.00 — 15.00 — Квалификация мужчины Pro;.

15.00 — 15.30 — Девушки Pro;.

15.00 — 15.30 — Финал мужчины Pro;.

18.00 — Награждение.

Участников и зрителей приглашают по адресу: спорт-парк «Поляна», улица Старокузьмихинская, 37/3.
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