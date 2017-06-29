Соревнования по вейкбордингу пройдут в Иркутске 1 июля
Участники будут состязаться в трех категориях.
Открытый турнир по вейкбордингу состоится в
«Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков развлекательную программу с музыкой, конкурсами и подарками от партнеров мероприятия», — отметили организаторы.
Расписание
12.00 — 14.00 — Раскатка спортсменов и массовая разминка;.
13.15 — 13.45 — Детские соревнования;.
14.00 — 15.00 — Квалификация мужчины Pro;.
15.00 — 15.30 — Девушки Pro;.
15.00 — 15.30 — Финал мужчины Pro;.
18.00 — Награждение.
Участников и зрителей приглашают по адресу:
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