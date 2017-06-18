Матанцев стал чемпионом России по аквабайку в дисциплине фристайл

Турнир завершился в субботу в Конаковском районе Тверской области. Второе место занял Александр Курамшин, третье — Давид Джалагония.

Как рассказал Матанцев, во время соревнований он сломал палец на левой ноге, что не помешало ему одержать победу.

«Было тяжело, потому что все изначально пошло не по плану, могу сказать откровенно, я недоволен своим выступлением, потому что хотел показать зрителям более красочную и разнообразную программу, но, к сожалению, судьба преподносит свои подарки. В этот раз она послала мне испытание в виде разорвавшейся обуви, которая осложнила мне жизнь, поэтому пришлось импровизировать. С силой старался засунуть ноги в петли, из-за чего я сломал средний палец на левой ноге. Это не позволило мне откатать всю программу, но зато я доволен двумя чистыми прыжками», — рассказал он.

Чемпионат России завершился соревнованиями в ранэбауте (сидячий водный мотоцикл), победу в которых одержал Алексей Безруков. Второе и третье места заняли Андрей Яковлев и Дмитрий Клименко соответственно.

Чемпионат России по аквабайку 2017 года прошел в нескольких дисциплинах — кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл. В конце августа пройдет очередной этап национального первенства.