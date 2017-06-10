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10 июня 2017, 11:02 | Водные | ТАСС

Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США

ГАВАНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Трем американкам удалось пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив на одной доске для серфинга. Об этом сообщил в пятницу майамский телеканал WPLG.

Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США - Фото Увеличить
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Дистанцию длиной 180 км спортсменки преодолели за 23 часа 27 минут. Женщины стартовали в четверг от яхт-клуба «Марина Хемингуэй» на западе кубинской столицы, а завершили путешествие в городе Ки-Уэст в штате Флорида.

Спортсменки менялись каждые два часа: одна из них гребла руками, сидя или лежа на доске, две другие в это время отдыхали на лодке, которая сопровождала участниц заплыва на протяжении всего пути. К концу путешествия из-за усталости женщинам приходилось чередоваться чаще.

Как рассказала одна из участниц заплыва, 33-летняя Синтия Агилар, бабушка которой родилась на Кубе, путешествие было предпринято во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США, а также с целью сбора средства для помощи больным раком и спортсменам-инвалидам. Синтия работает спасателем на пляже в Майами, а ее спутницы — 43-летняя Эйми Спектор и 53-летняя Карен Фигероа — преподавательницами в школе.

Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг. Он преодолел дистанцию за 28 часов, использовав для передвижения весло. Втроем на одной доске для серфинга пролив раньше не пересекали.

Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из- за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала четыре года назад американская пловчиха Дайана Найад.
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