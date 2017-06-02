В Омске проведут гонки на лодках и катерах

Гонки на катерах и лодках проведут на Иртыше. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Водно-моторный спорт очень зрелищный и захватывающий, но, как и все технические виды, сложный и экстремальный, поэтому для всех, кто еще не знаком с этим видом спорта будет интересно понаблюдать за профессиональными спортсменами и начинающими гонщиками, как они справляются со скоростью и виртуозно владеют гоночной техникой на воде», — рассказал начальник отдела подготовки спортивных резервов профильного департамента Николай Тивелев.