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2 июня 2017, 11:32 | Водные | АиФ Омск

В Омске проведут гонки на лодках и катерах

В грядущее воскресенье, 4 июня, в 12.00 в водной акватории реки Иртыш пройдут зрелищные соревнования, посмотреть на которые приглашены все желающие.

Гонки на катерах и лодках проведут на Иртыше. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Водно-моторный спорт очень зрелищный и захватывающий, но, как и все технические виды, сложный и экстремальный, поэтому для всех, кто еще не знаком с этим видом спорта будет интересно понаблюдать за профессиональными спортсменами и начинающими гонщиками, как они справляются со скоростью и виртуозно владеют гоночной техникой на воде», — рассказал начальник отдела подготовки спортивных резервов профильного департамента Николай Тивелев.

Первенство и чемпионат пройдут в три этапа, по которым и будут определены победители в каждом классе судов. Гонщики совершат заезды по пять миль. Участниками станут воспитанники детско-юношеской спортивно-технической школы, а также профессиональные спортсмены из спортивных клубов и организаций города.
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