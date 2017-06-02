В Омске проведут гонки на лодках и катерах
В грядущее воскресенье, 4 июня, в 12.00 в водной акватории реки Иртыш пройдут зрелищные соревнования, посмотреть на которые приглашены все желающие.
Гонки на катерах и лодках проведут на Иртыше. Об этом сообщает
«Водно-моторный спорт очень зрелищный и захватывающий, но, как и все технические виды, сложный и экстремальный, поэтому для всех, кто еще не знаком с этим видом спорта будет интересно понаблюдать за профессиональными спортсменами и начинающими гонщиками, как они справляются со скоростью и виртуозно владеют гоночной техникой на воде», — рассказал начальник отдела подготовки спортивных резервов профильного департамента Николай Тивелев.
Первенство и чемпионат пройдут в три этапа, по которым и будут определены победители в каждом классе судов. Гонщики совершат заезды по пять миль. Участниками станут воспитанники
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter