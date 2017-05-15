Молодые яхтсмены открыли новый сезон под Новосибирском
Юные покорители волн вышли в море. В Бердске в эти выходные открыли новый спортивный сезон.
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На первые в этом году старты вышли больше десяти спорстменов. Самому юному — восемь лет. Впрочем, даже в таком возрасте они уже умело управляют яхтами. Кстати, первая в сезоне гонка — одна из самых тяжелых. На воду выходят после долгого перерыва. Поэтому здесь и особый настрой.
Вера Трофимова, участница Детской парусной регаты: «Я немного подзабыла за зиму, за осень, поэтому сейчас будет очень трудно, говорю себе то, что у меня все получится и я смогу победить». .
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