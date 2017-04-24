Казань примет чемпионат России по прыжкам в воду
Результаты соревнований будут учитываться при формировании сборной страны на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.
(Город Казань KZN.RU, 24 апреля).
В рамках соревнований спортсменам предстоит показать программу прыжков с метрового и трехметрового трамплина, а также с 10-метровой вышки. Сильнейшие прыгуны определятся в 4 дисциплинах: индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, смешанные прыжки и командные соревнования.
Национальный чемпионат проводится с целью подготовки и формирования состава сборной команды России для участия в чемпионате Европы 2017 года в Киеве (Украина) и чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта 2017 года в Будапеште (Венгрия) — самом знаковом и ожидаемом событии года в мире водных видов спорта, сообщает
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