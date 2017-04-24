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24 апреля 2017, 14:06 | Водные | Город Казань.KZN.RU

Казань примет чемпионат России по прыжкам в воду

Результаты соревнований будут учитываться при формировании сборной страны на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 3—7 мая в казанском Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены субъектов страны.

В рамках соревнований спортсменам предстоит показать программу прыжков с метрового и трехметрового трамплина, а также с 10-метровой вышки. Сильнейшие прыгуны определятся в 4 дисциплинах: индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, смешанные прыжки и командные соревнования.

Национальный чемпионат проводится с целью подготовки и формирования состава сборной команды России для участия в чемпионате Европы 2017 года в Киеве (Украина) и чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта 2017 года в Будапеште (Венгрия) — самом знаковом и ожидаемом событии года в мире водных видов спорта, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли первое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на четвертом этапе Мировой серии, который стартовал в Виндзоре (Канада). Российские прыгуны в воду показали результат 422,88 балла.
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