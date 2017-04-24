Казань примет чемпионат России по прыжкам в воду

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 3—7 мая в казанском Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены субъектов страны.

В рамках соревнований спортсменам предстоит показать программу прыжков с метрового и трехметрового трамплина, а также с 10-метровой вышки. Сильнейшие прыгуны определятся в 4 дисциплинах: индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, смешанные прыжки и командные соревнования.