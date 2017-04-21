Ростовский пловец взял две медали на первенстве России

Ростовский спортсмен Андрей Лизин взял две медали на первенстве России по плаванию среди юниоров.

Согласно информации из официальных источников, в первый день проходящих в Пензе соревнований 17-летний ростовчанин завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, показав результат 54,77 секунды.

Кроме того, на третий день первенства Андрей Лизин финишировал вторым на 50-метровке баттерфляем с результатом 24,32 секунды.

Всего за победу в Пензе борются около 750 спортсменов из 57 городов РФ.