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21 апреля 2017, 16:41 | Водные | АиФ Ростов-на-Дону

Ростовский пловец взял две медали на первенстве России

На проходящих в Пензе соревнованиях дончанин завоевал «золото» и «серебро».

Ростовский спортсмен Андрей Лизин взял две медали на первенстве России по плаванию среди юниоров.

Согласно информации из официальных источников, в первый день проходящих в Пензе соревнований 17-летний ростовчанин завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, показав результат 54,77 секунды.

Кроме того, на третий день первенства Андрей Лизин финишировал вторым на 50-метровке баттерфляем с результатом 24,32 секунды.

Всего за победу в Пензе борются около 750 спортсменов из 57 городов РФ.
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