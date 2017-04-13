Более 180 сибирских туристов отправятся на сплав по рекам Новосибирской области
Соревнования будут посвящены памяти
спортсмена-водника Валерия Шабалина.
НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Традиционные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях, посвященные памяти
«В 2017 году программа соревнований включает открытый чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на водных дистанциях. В числе участников — 20 команд, заявлены экипажи и отдельные участники туристских клубов, секций и учебных заведений регионов. В качестве транспортных средств на соревновании заявлены двухместные и четырехместные катамараны и судна свободного класса», — говорится в сообщении.
Параллельно будет проводиться первенство Искитимского района по прохождению водных дистанций, победа в котором станет для молодых туристов первым шагом к зачислению в сборную Новосибирской области.
Соревнования проводятся в память о
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