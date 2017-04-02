Глава FINA одобрил решение РФ подать заявку на проведение ЧМ по плаванию на короткой воде
КАЗАНЬ, 2 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе одобрил решение России подать заявку на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом он заявил ТАСС.
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Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2022 и 2024 году. Страна- хозяйка соревнований определится в ходе конгресса FINA в июле 2017 года. Россия может также претендовать на чемпионат мира 2020 года
«Казань претендует на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде, я одобряю решение России подать заявку на проведение этих соревнований, — сказал Маглионе. — Почему бы не провести этот турнир в Казани? Здесь прекрасный бассейн — настоящий дворец, отличная команда организаторов и замечательные болельщики, которые любят водные виды спорта и поддерживают не только российских спортсменов, а всех атлетов без исключения. Это очень здорово».
В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.
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