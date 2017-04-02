Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water/29286068/
2 апреля 2017, 18:38 | Водные | ТАСС

Глава FINA одобрил решение РФ подать заявку на проведение ЧМ по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 2 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе одобрил решение России подать заявку на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее сообщалось что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2022 и 2024 году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2022 и 2024 году. Страна- хозяйка соревнований определится в ходе конгресса FINA в июле 2017 года. Россия может также претендовать на чемпионат мира 2020 года из-за пожелания Абу-Даби принять турнир в 2022 году.

«Казань претендует на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде, я одобряю решение России подать заявку на проведение этих соревнований, — сказал Маглионе. — Почему бы не провести этот турнир в Казани? Здесь прекрасный бассейн — настоящий дворец, отличная команда организаторов и замечательные болельщики, которые любят водные виды спорта и поддерживают не только российских спортсменов, а всех атлетов без исключения. Это очень здорово».

В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водных видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
2 апреля

Гончаренко: пропущенный гол снимет психологический груз с Акинфеева

ARD: WADA и МОК не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайцев с ОИ-2008

Канделаки: российские зрители обязательно увидят матчи ЧМ-2018 на ТВ