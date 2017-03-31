Кабельский выдвинут в вице-президенты Ассоциации водных видов спорта
КАЗАНЬ, 31 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, призер Олимпийский игр Глеб Гальперин, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский рекомендованы в руководящую организацию Ассоциации водных видов спорта от Российской федерации прыжков в воду.
Решение было принято на президиуме Российской федерации прыжков в воду, который прошел в пятницу в Казани.
«Кабельский выдвинут в качестве
После заседания Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) 21 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что утверждено создание Ассоциации водных видов спорта, которую может возглавить президент трех федераций — по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду — Алексей Власенко. Президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что ВФП еще предстоит рассмотреть материалы по созданию ассоциации и передать предложения по этой инициативе в комитет стратегического планирования и развития Высшего наблюдательного совета, который возглавляет Александр Попов.
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