Кабельский выдвинут в вице-президенты Ассоциации водных видов спорта

Решение было принято на президиуме Российской федерации прыжков в воду, который прошел в пятницу в Казани.

«Кабельский выдвинут в качестве вице-президента от прыжков в воду, Гальперин и Саутин — в руководящую организацию», — сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко на президиуме организации.

После заседания Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) 21 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что утверждено создание Ассоциации водных видов спорта, которую может возглавить президент трех федераций — по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду — Алексей Власенко. Президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что ВФП еще предстоит рассмотреть материалы по созданию ассоциации и передать предложения по этой инициативе в комитет стратегического планирования и развития Высшего наблюдательного совета, который возглавляет Александр Попов.