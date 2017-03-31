Саутин и Моисеева выдвинуты в состав членов техкома FINA
КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дмитрий Саутин и Светлана Моисеева выдвинуты в состав членов технического комитета Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Решение было принято единогласно членами президиума Российской федерации прыжков в воду (РФПВ). Заседание президиума проходит 31 марта в Казани в рамках этапа Мировой серии по прыжкам в воду.
Кандидатура Саутина предлагается в технический комитет по хайдайвингу, Моисеевой — по прыжкам в воду.
Выборный конгресс международной федерации состоится в Будапеште 22 июля 2017 года.
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