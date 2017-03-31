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31 марта 2017, 16:09 | Водные | ТАСС

Саутин и Моисеева выдвинуты в состав членов техкома FINA

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дмитрий Саутин и Светлана Моисеева выдвинуты в состав членов технического комитета Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение было принято единогласно членами президиума Российской федерации прыжков в воду (РФПВ). Заседание президиума проходит 31 марта в Казани в рамках этапа Мировой серии по прыжкам в воду.

Кандидатура Саутина предлагается в технический комитет по хайдайвингу, Моисеевой — по прыжкам в воду.

Выборный конгресс международной федерации состоится в Будапеште 22 июля 2017 года.
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Кабельский выдвинут в вице-президенты Ассоциации водных видов спорта

КАЗАНЬ, 31 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, призер Олимпийский игр Глеб Гальперин, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский рекомендованы в руководящую организацию Ассоциации водных видов спорта от Российской федерации прыжков в воду.
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