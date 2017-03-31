FINA выступает за олимпийский статус хайдайвинга после успеха на ЧМ-2015

Хайдайвинг дебютировал в программе чемпионатов мира в 2015 году в Казани.

«Мы намерены ратовать за олимпийский статус хайдавинга после успеха этого вида спорта на чемпионате мира в Казани», — сказал Маркулеску на пресс-конференции.

Призером чемпионата мира по хайдайвингу в составе сборной России является Артем Сильченко.