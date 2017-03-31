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31 марта 2017, 13:22 | Водные | Р-Спорт

FINA выступает за олимпийский статус хайдайвинга после успеха на ЧМ-2015

КАЗАНЬ, 31 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) выступает за олимпийский статус для хайдайвинга после успеха этого вида спорта на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, заявил исполнительный директор организации Корнел Маркулеску.

Хайдайвинг дебютировал в программе чемпионатов мира в 2015 году в Казани.

«Мы намерены ратовать за олимпийский статус хайдавинга после успеха этого вида спорта на чемпионате мира в Казани», — сказал Маркулеску на пресс-конференции.

Призером чемпионата мира по хайдайвингу в составе сборной России является Артем Сильченко.
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FINA продолжит проводить турниры в России, несмотря на рекомендации МОК

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная федерация плавания (FINA) будет продолжать проводить соревнования под своей эгидой в России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на пресс-конференции заявил глава FINA Хулио Маглионе.
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