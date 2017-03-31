FINA выступает за олимпийский статус хайдайвинга после успеха на ЧМ-2015
КАЗАНЬ, 31 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) выступает за олимпийский статус для хайдайвинга после успеха этого вида спорта на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, заявил исполнительный директор организации Корнел Маркулеску.
Хайдайвинг дебютировал в программе чемпионатов мира в 2015 году в Казани.
«Мы намерены ратовать за олимпийский статус хайдавинга после успеха этого вида спорта на чемпионате мира в Казани», — сказал Маркулеску на
Призером чемпионата мира по хайдайвингу в составе сборной России является Артем Сильченко.
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