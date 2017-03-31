FINA выступает за включение микст-дуэтов в синхронном плавании и прыжках в ОИ
КАЗАНЬ, 31 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) выступает за включение микст-дуэтов в программу Олимпийских игр в синхронном плавании и прыжках в воду, заявил исполнительный директор организации Корнел Маркулеску.
«Федерации все благожелательно настроены по включению
Предполагается, что программа Игр будет обсуждаться на встрече с представителями МОК в сентябре 2017 года.
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