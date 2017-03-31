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31 марта 2017, 13:23 | Водные | Р-Спорт

FINA выступает за включение микст-дуэтов в синхронном плавании и прыжках в ОИ

КАЗАНЬ, 31 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) выступает за включение микст-дуэтов в программу Олимпийских игр в синхронном плавании и прыжках в воду, заявил исполнительный директор организации Корнел Маркулеску.

Микст-дисциплины дебютировали в программе чемпионатов мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году.

«Федерации все благожелательно настроены по включению микст-дисциплин в программу Игр, и мы поддерживаем эту идею. Будем обсуждать это с МОК (Международным олимпийским комитетом)», — сказал Маркулеску на пресс-конференции.

Предполагается, что программа Игр будет обсуждаться на встрече с представителями МОК в сентябре 2017 года.
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