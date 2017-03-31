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31 марта 2017, 13:28 | Водные | ТАСС

FINA продолжит проводить турниры в России, несмотря на рекомендации МОК

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная федерация плавания (FINA) будет продолжать проводить соревнования под своей эгидой в России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на пресс-конференции заявил глава FINA Хулио Маглионе.

«В 2015 году Казань провела лучший в истории FINA чемпионат мира по водным видам спорта, — сказал Маглионе. — Помимо Казани, мы проводим мероприятия под эгидой FINA и в других городах России. FINA продолжит и в дальнейшем проводить турниры под своей эгидой в России, несмотря на рекомендации МОК. Позиция спортсменов, которые с радостью приезжают на соревнования в Россию, говорит сама за себя».

Глава Международной федерации плавания также заявил, что поддерживает предложение инициативу российских федераций о создании Ассоциации водных видов спорта.

«Идея создания единой ассоциации водных видов спорта — это хорошее решение, — сказал Маглионе. — Россия развивает все эти виды спорта и, безусловно, объединенная ассоциация необходима. Это положительно скажется на развитии водных видов спорта в России».

«Объединение российских федераций водных видов спорта в ассоциацию — это решение самих федераций, — добавил глава FINA. — Отношения FINA со всеми этими федерациями очень теплые и дружелюбные. Российские федерации прыжков в воду, синхронного плавания, водного поло поддерживают предложение о создании ассоциации, что подтверждает статус этой организации».

Ранее сообщалось, что под эгидой Ассоциации водных видов спорта России будут объединены российские федерации плавания, водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания.
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