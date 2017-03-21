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Итак, свершилось. Теперь уже с уверенностью можно говорить о том, что в нашей стране все-таки появится единая водная ассоциация. Это, конечно, главный итог заседания. Первый шаг к объединению четырех федераций (плавания, водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания) сделан и впереди ряд, по сути, формальных, но обязательных процедур.

В частности, каждая из вышеуказанных федераций должна проголосовать за вступление в АВВСР. По Уставу организаций, сделать они это могут лишь на заседании президиума. Скорее всего, в течение следующего месяца этот вопрос будет решен. Также к концу апреля должна полностью проясниться структура новообразованной федерации и появиться понимание, как именно будет функционировать Ассоциация.

ЖЕЛАЮЩИХ РУКОВОДИТЬ БУДЕТ НЕМАЛО

При этом нет ответа на другой ключевой вопрос: кто будет руководителем АВВСР? Если еще накануне кандидатура Алексея Власенко — президента федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло — казалась однозначной и единственной, то теперь уже не все так очевидно. Напомним, что именно Власенко инициировал процесс слияния федераций воедино и если бы не его активная работа в этом направление, вопрос о создании АВВСР на повестке дня сегодня вообще не стоял бы.

Однако, как сообщил источник, близко знакомый с ситуацией, Власенко хоть по-прежнему рассматривается на пост руководителя АВВСР, но возможны и другие варианты. В частности, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов и… другой четырехкратный олимпийский чемпион — президент ВФП Владимир Сальников. Не исключено в списке возможных руководителей появление и других фамилий. «Четыре водные федерации — это почти 50 комплектов медалей на Олимпийских играх, желающих возглавить такую Ассоциацию будет немало», — пояснил собеседник.

ПОПОВ ПРОРАБОТАЕТ СТРАТЕГИЮ

При этом сами потенциальные кандидаты вряд ли будут комментировать предстоящие события. Председатель ВНС ВФС Денис Мантуров настоятельно порекомендовал им не распространяться о дальнейших перспективах АВВСР до тех пор, пока организация не будет создана официально.

Пока же можно констатировать, что заметно обновился состав ВНС. Среди прочих в него вошли Александр Попов, серебряный призер Игр-2012 Евгений Коротышкин, призер Игр в Сеуле и Барселоне Дмитрий Волков, а также заммэра Москвы Максим Ликсутов.

— Коротышкин возглавил комитет по борьбе с допингом, Попов — комитет стратегического планирования и развития, Дмитрий Мазепин — комитет кадров и вознаграждения, Владимир Рашевский — комитет финансов, Волков будет отвечать за популяризацию водных видов и работу со СМИ, — приводит слова Сальников «Р-спорт».

— Вопрос о создании Ассоциации водных видов спорта отдан на проработку комитету по стратегическому планированию под руководством Александра Попова, — дополняет руководителя ВФП ТАСС. — Этот комитет соберет всю информацию и доложит о результатах на следующем заседании наблюдательного совета ВФП.