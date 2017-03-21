Ассоциация водных видов спорта будет создана в России

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Заседание наблюдательного совета ВФП состоялось во вторник в Министерстве промышленности и торговли. Ассоциация объединит четыре водных вида спорта — плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главы Ассоциации водных видов спорта России является Алексей Власенко.