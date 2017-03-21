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https://sport.mail.ru/news/water/29155998/
21 марта 2017, 19:06 | Водные | ТАСС

Ассоциация водных видов спорта будет создана в России

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ассоциация водных видов спорта будет создана в РФ, за это решение единогласно проголосовали все члены наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП). Об этом ТАСС сообщил источник в совете ВФП.

Ранее сообщалось что основным кандидатом на пост главы Ассоциации водных видов спорта России является Алексей Власенко. Увеличить
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Заседание наблюдательного совета ВФП состоялось во вторник в Министерстве промышленности и торговли. Ассоциация объединит четыре водных вида спорта — плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главы Ассоциации водных видов спорта России является Алексей Власенко.

В настоящее время он возглавляет федерации по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Также он занимает пост вице-председателя техкома Международной федерации плавания.
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