Борьба за водный мир

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Не исключено, что ВФП в своей нынешней форме доживает последние дни. Федерация, которую последние семь лет возглавляет Владимир Сальников, может быть поглощена более мощной организацией — Ассоциацией водных видов спорта России (АВВСР). Руководство ВФП против, но теперь этого может быть недостаточно. О том, что какие-то изменения в ВФП возможны, стало понятно в ноябре прошлого года, когда с поста председателя ВНС ВФП в связи с назначением директором Службы внешней разведки России ушел Сергей Нарышкин. Он занимал эту должность с 2010 года и постоянно говорил о полном доверии к команде Сальникова.

На его место пришел министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Алексей Власенко с 2010 года возглавлял Российскую федерацию прыжков в воду (РФПВ), стал членом техкома Международной федерации водных видов спорта (ФИНА) и выстроил дружеские, неформальные отношения с руководителями ФИНА, в частности, с исполнительным директором организации Корнелем Маркулеску. Наши прыгуны в воду провалили Олимпийские игры в Рио, не завоевав ни одной медали. В то же время по части обеспечения условий для подготовки к главному старту четырехлетия никаких вопросов у наших спортсменов и тренерского штаба не было.

В октябре Власенко был переизбран в качестве главы РФПВ. После этого он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и Федерации водного поло России (ФВПР) — и в обоих случаях уверенно победил.

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» ВЛАСЕНКО

Очевидно, что глобальная цель Власенко — объединение всех водных видов в одну структуру — Ассоциацию водных видов спорта. По примеру ФИНА, под крылом которой находятся и плавание, и прыжки в воду, и синхронное плавание, и водное поло. Да и во всех ведущих водных державах, за исключением, пожалуй, Австралии, есть ассоциации, объединяющие водные федерации.

Для реализации идеи Власенко остался один, но самый непростой шаг — ВФП. Если толпы желающих возглавить федерации прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло не было и в помине, и приход человека, обладающего серьезными финансовыми возможностями, воспринимался на ура, то в плавании история совершенно другая. Никто так просто бразды правления ВФП отдавать не намерен, и наверняка Сальников будет бороться за независимость своей федерации до конца.

В этом свете известие о том, что на совете ВНС ВФП вообще будет поставлен вопрос о создании АВВСР, — уже серьезное достижение Власенко. Правда, по словам Сальникова, подобные решения может принимать только президиум федерации.

АЛЕШИН: КАЖДАЯ СТРАНА ВЫБИРАЕТ СВОЙ ПУТЬ

Почетный президент ВФП Геннадий Алешин, который возглавлял отечественную федерацию с 1990 по 2006 год, считает, что создание АВВСР может принести пользу.

— Пришла пора все взвесить и понять, какой путь будет целесообразней для водных видов спорта. Может быть, наличие зонтичной организации, которая решала бы общие дипломатические и финансовые вопросы, будет полезным. Вот есть же у нас Ассоциации зимних видов спорта и летних видов спорта. Это было востребовано и доказало свою жизнестойкость и жизнеспособность.

ПОПОВ: ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕФОРМ

А вот четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов решительно настроен на перемены.

— Если нас устраивает та ситуация, которая была в последние годы и которая складывается в ВФП сейчас — то пусть федерация и болтается непонятно как. А если мы все-таки хотим двигаться вперед и достигать каких-то результатов, то, считаю, пришло время реформ.

— Руководство ВФП с вами в этом вопросе едва ли согласно.

— Нужно понимать, что федерация — это не их личный бизнес и интерес. Тут вопрос в интересах всей страны! И если они не соответствуют критериям, которые сейчас существуют в мировом спорте, то: «Ребята, спасибо, но будьте любезны»… Выступление на Олимпийских играх было адекватным. Оказывается, теперь у нас появилась и такая оценка деятельности.

— Если все-таки будет создана АВВСР, то, по всей видимости, ее руководителем станет Алексей Власенко. Насколько, по-вашему, это подходящая кандидатура на этот пост?

— На данный момент альтернативы нет, а отрасль водных видов действительно пора реформировать. Алексей возглавит, а дальше будем двигаться широким фронтом.

КОРОТЫШКИН: СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ

За создание АВВСР и экс-капитан сборной России, серебряный призер Олимпийских игр и один из самых авторитетных пловцов страны Евгений Коротышкин.

— На заседании ВНС будет утвержден его новый состав, — объяснил Коротышкин. — Все-таки пришел новый председатель. Он возьмет слово и сообщит, кто остается в совете, а кто уходит. После формирования нового состава будут выслушаны докладчики по поводу создания АВВСР, затем состоится голосование. Если ассоциация будет создана, в нее войдут люди, которые горят желанием что-то изменить, сделать лучше. Думаю, это пойдет нашему плаванию на пользу. Например, для выстраивания международных отношений это полезно.

— Что вы имеете в виду?

— Во всех развитых странах существует «акватикс». Есть рекомендация от президента ФИНА Хулио Маглионе о том, что нужно следовать тенденциям по объедению всех водных видов воедино. Это не прихоть, так проще решать вопросы, укреплять связь.

ВЛАСЕНКО: МАНТУРОВ СКАЗАЛ, ЧТО РУКОВОДИТЬ ПЛАВАНИЕМ ДОЛЖЕН ПОПОВ

Удалось дозвониться и до Алексея Власенко.

— Волнуетесь?

— Ха. Да нет, конечно. А чего мне волноваться?

— Вдруг ВНС проголосует против.

— Волнение все равно не поможет. Мы видим, что у Европейской федерации (ЛЕН), ФИНА и ведущих стран общая структура. Если мы хотим отодвинуть себя еще на 10 лет назад — давайте голосовать против.

— Но ведь руководство ВФП не горит желанием что-либо менять. У вас был с ним диалог по поводу АВВСР?

— Да, мы нашли определенные компромиссы с Сальниковым. И я бы согласился на них. Но надо мной есть руководитель в лице председателя ВНС Мантурова. Будем обсуждать с ним.

— Какая структура будет у АВВСР?

— Будет аналог ФИНА. Обязательно сделаем технический комитет.

— Планируется ли в какой-то степени задействовать в ассоциации Александра Попова?

— Мантуров сказал, что плаванием должен руководить именно Попов. Это его четкая и жесткая позиция.

ВФП: ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БУДЕТ ЗА ПРЕЗИДИУМОМ

Позицию ВФП, в свою очередь, прояснил первый вице-президент организации Григорий Стецюк.

— Пока сложно говорить что-то по поводу ассоциации, потому что пока непонятна даже форма, которую кто-то собирается предложить. Хотелось бы понять, что это за ассоциация и как она будет функционировать. Когда будет предложена некая форма, тогда и будет пища для размышлений. Если она будет действительно прогрессивной, то почему нет?

— На заседании ВНС окончательного решения по поводу создания АВВСР быть не может?

— Окончательное решение согласно Уставу — за президиумом ВФП. Заседание президиума у нас намечено на апрель. На нем будет утверждаться состав команды на чемпионат мира по итогам чемпионата России. Но если возникнет вопрос по поводу ассоциации, то, наверное, и он будет внесен в повестку дня.