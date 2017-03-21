Борьба за водный мир
Сегодня состоится заседание Высшего наблюдательного совета (ВНС) Всероссийской федерации плавания (ВФП). На нем может быть принято решение, которое принципиально изменит будущее водных видов спорта в России.
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Не исключено, что ВФП в своей нынешней форме доживает последние дни. Федерация, которую последние семь лет возглавляет Владимир Сальников, может быть поглощена более мощной организацией — Ассоциацией водных видов спорта России (АВВСР). Руководство ВФП против, но теперь этого может быть недостаточно. О том, что
На его место пришел министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Алексей Власенко с 2010 года возглавлял Российскую федерацию прыжков в воду (РФПВ), стал членом техкома Международной федерации водных видов спорта (ФИНА) и выстроил дружеские, неформальные отношения с руководителями ФИНА, в частности, с исполнительным директором организации Корнелем Маркулеску. Наши прыгуны в воду провалили Олимпийские игры в Рио, не завоевав ни одной медали. В то же время по части обеспечения условий для подготовки к главному старту четырехлетия никаких вопросов у наших спортсменов и тренерского штаба не было.
В октябре Власенко был переизбран в качестве главы РФПВ. После этого он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и Федерации водного поло России (ФВПР) — и в обоих случаях уверенно победил.
«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» ВЛАСЕНКО
Очевидно, что глобальная цель Власенко — объединение всех водных видов в одну структуру — Ассоциацию водных видов спорта. По примеру ФИНА, под крылом которой находятся и плавание, и прыжки в воду, и синхронное плавание, и водное поло. Да и во всех ведущих водных державах, за исключением, пожалуй, Австралии, есть ассоциации, объединяющие водные федерации.
Для реализации идеи Власенко остался один, но самый непростой шаг — ВФП. Если толпы желающих возглавить федерации прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло не было и в помине, и приход человека, обладающего серьезными финансовыми возможностями, воспринимался на ура, то в плавании история совершенно другая. Никто так просто бразды правления ВФП отдавать не намерен, и наверняка Сальников будет бороться за независимость своей федерации до конца.
В этом свете известие о том, что на совете ВНС ВФП вообще будет поставлен вопрос о создании АВВСР, — уже серьезное достижение Власенко. Правда, по словам Сальникова, подобные решения может принимать только президиум федерации.
АЛЕШИН: КАЖДАЯ СТРАНА ВЫБИРАЕТ СВОЙ ПУТЬ
Почетный президент ВФП Геннадий Алешин, который возглавлял отечественную федерацию с 1990 по 2006 год, считает, что создание АВВСР может принести пользу.
— Пришла пора все взвесить и понять, какой путь будет целесообразней для водных видов спорта. Может быть, наличие зонтичной организации, которая решала бы общие дипломатические и финансовые вопросы, будет полезным. Вот есть же у нас Ассоциации зимних видов спорта и летних видов спорта. Это было востребовано и доказало свою жизнестойкость и жизнеспособность.
ПОПОВ: ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕФОРМ
А вот четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов решительно настроен на перемены.
— Если нас устраивает та ситуация, которая была в последние годы и которая складывается в ВФП сейчас — то пусть федерация и болтается непонятно как. А если мы
— Руководство ВФП с вами в этом вопросе едва ли согласно.
— Нужно понимать, что федерация — это не их личный бизнес и интерес. Тут вопрос в интересах всей страны! И если они не соответствуют критериям, которые сейчас существуют в мировом спорте, то: «Ребята, спасибо, но будьте любезны»… Выступление на Олимпийских играх было адекватным. Оказывается, теперь у нас появилась и такая оценка деятельности.
— Если
— На данный момент альтернативы нет, а отрасль водных видов действительно пора реформировать. Алексей возглавит, а дальше будем двигаться широким фронтом.
КОРОТЫШКИН: СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ
За создание АВВСР и
— На заседании ВНС будет утвержден его новый состав, — объяснил Коротышкин. —
— Что вы имеете в виду?
— Во всех развитых странах существует «акватикс». Есть рекомендация от президента ФИНА Хулио Маглионе о том, что нужно следовать тенденциям по объедению всех водных видов воедино. Это не прихоть, так проще решать вопросы, укреплять связь.
ВЛАСЕНКО: МАНТУРОВ СКАЗАЛ, ЧТО РУКОВОДИТЬ ПЛАВАНИЕМ ДОЛЖЕН ПОПОВ
Удалось дозвониться и до Алексея Власенко.
— Волнуетесь?
— Ха. Да нет, конечно. А чего мне волноваться?
— Вдруг ВНС проголосует против.
— Волнение все равно не поможет. Мы видим, что у Европейской федерации (ЛЕН), ФИНА и ведущих стран общая структура. Если мы хотим отодвинуть себя еще на 10 лет назад — давайте голосовать против.
— Но ведь руководство ВФП не горит желанием
— Да, мы нашли определенные компромиссы с Сальниковым. И я бы согласился на них. Но надо мной есть руководитель в лице председателя ВНС Мантурова. Будем обсуждать с ним.
— Какая структура будет у АВВСР?
— Будет аналог ФИНА. Обязательно сделаем технический комитет.
— Планируется ли в
— Мантуров сказал, что плаванием должен руководить именно Попов. Это его четкая и жесткая позиция.
ВФП: ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БУДЕТ ЗА ПРЕЗИДИУМОМ
Позицию ВФП, в свою очередь, прояснил первый
— Пока сложно говорить
— На заседании ВНС окончательного решения по поводу создания АВВСР быть не может?
— Окончательное решение согласно Уставу — за президиумом ВФП. Заседание президиума у нас намечено на апрель. На нем будет утверждаться состав команды на чемпионат мира по итогам чемпионата России. Но если возникнет вопрос по поводу ассоциации, то, наверное, и он будет внесен в повестку дня.
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