Президиум ВФП утвердил Мантурова в должности главы высшего набсовета организации
Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил Дениса Мантурова на посту главы высшего наблюдательного совета организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе ВФП.
Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, являлся исполняющим обязанности главы Высшего наблюдательного совета ВФП с ноября 2016 года.
Предыдущим председателем высшего набсовета ВФП являлся бывший председатель Госдумы РФ, ныне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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