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10 февраля 2017, 17:05 | Водные | Р-Спорт

Президиум ВФП утвердил Мантурова в должности главы высшего набсовета организации

Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил Дениса Мантурова на посту главы высшего наблюдательного совета организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.

Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, являлся исполняющим обязанности главы Высшего наблюдательного совета ВФП с ноября 2016 года.

Предыдущим председателем высшего набсовета ВФП являлся бывший председатель Госдумы РФ, ныне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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КАННЫН (Южная Корея), 10 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бывший председатель высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сергей Нарышкин стал почетным президентом организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.
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