Президиум ВФП не рассматривал вопрос вступления в Ассоциацию водных видов спорта
Вопрос о вступлении Всероссийской федерации плавания (ВФП) в создающуюся Ассоциацию водных видов спорта не рассматривался на заседании президиума организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе ВФП.
Глава Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в декабре 2016 года заявил о создании в стране Ассоциации водных видов спорта, в которую войдут три федерации, которые возглавляет он, и ВФП, которой руководит Владимир Сальников.
Сальников ранее заявил, что решение о вступлении ВФП в
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