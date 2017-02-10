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10 февраля 2017, 17:04 | Водные | Р-Спорт

Президиум ВФП не рассматривал вопрос вступления в Ассоциацию водных видов спорта

Вопрос о вступлении Всероссийской федерации плавания (ВФП) в создающуюся Ассоциацию водных видов спорта не рассматривался на заседании президиума организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.

Глава Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в декабре 2016 года заявил о создании в стране Ассоциации водных видов спорта, в которую войдут три федерации, которые возглавляет он, и ВФП, которой руководит Владимир Сальников.

Сальников ранее заявил, что решение о вступлении ВФП в какие-либо объединения, согласно уставу федерации, может принимать только президиум организации.
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