Президиум ВФП не рассматривал вопрос вступления в Ассоциацию водных видов спорта

Глава Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в декабре 2016 года заявил о создании в стране Ассоциации водных видов спорта, в которую войдут три федерации, которые возглавляет он, и ВФП, которой руководит Владимир Сальников.

Сальников ранее заявил, что решение о вступлении ВФП в какие-либо объединения, согласно уставу федерации, может принимать только президиум организации.