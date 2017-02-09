Власенко: FINA подталкивает Россию к созданию Ассоциации водных видов спорта

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«FINA нас подталкивает, чтобы была одна ассоциация, — сказал Власенко. — Во всех ведущих странах это давно есть, а мы еще живем Олимпиадой 1980 года. Все страны перешли к единому руководству, и от нас требуют того же».

«Три федерации уже дали добро на создание Ассоциации водных видов спорта России, — добавил Власенко. — В пятницу состоится заседание президиума ВФП, в ходе которого будет утвержден новый руководитель высшего наблюдательного совета организации Денис Мантуров. Уже на новом заседании высшего наблюдательного совета будет принято окончательное решение, будет ассоциация или нет, и в каком виде будет существовать».

Ранее сообщалось, что новая организация может объединить федерации плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло.