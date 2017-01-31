Строительство Дворца водных видов спорта в Крыму начнется в августе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Строительство Дворца водных видов спорта начнется в Крыму в августе, сообщила на рабочей встрече с главой республики Сергеем Аксеновым министр спорта региона Елизавета Кожичева.
«В прошлом году был завершен первый этап проектных работ по строительству Дворца водных видов спорта — 25 млн рублей. В этом году завершаем проектирование и с августа приступаем к строительству», — цитирует Кожичеву
Кроме того, сообщила министр, завершаются проектные работы по пяти объектам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по
Кожичева сообщила, что в 2016 году процент занимающихся физкультурой и спортом в Крыму увеличился на 3,5%, среди студентов — на 5%, среди лиц с ограниченными возможностями — на 1,5%.
Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что для развития спорта в Крыму на период до 2020 года в рамках федеральной целевой программы
ФЦП
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