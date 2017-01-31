Строительство Дворца водных видов спорта в Крыму начнется в августе

«В прошлом году был завершен первый этап проектных работ по строительству Дворца водных видов спорта — 25 млн рублей. В этом году завершаем проектирование и с августа приступаем к строительству», — цитирует Кожичеву пресс-служба главы Крыма.

Кроме того, сообщила министр, завершаются проектные работы по пяти объектам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма. Это дворец спорта в Евпатории, стадион «Авангард» в Ялте, училище олимпийского резерва, школа пулевой стрельбы и Центр спортивной подготовки сборных Симферополя.

Кожичева сообщила, что в 2016 году процент занимающихся физкультурой и спортом в Крыму увеличился на 3,5%, среди студентов — на 5%, среди лиц с ограниченными возможностями — на 1,5%.

Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что для развития спорта в Крыму на период до 2020 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона выделено свыше 4 млрд рублей.