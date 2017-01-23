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23 января 2017, 17:37 | Водные | Р-Спорт

Призер ОИ в Лондоне и Рио канадская прыгунья в воду Филион завершила карьеру

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 по прыжкам в воду канадка Розелин Филион в своем микроблоге в Twitter объявила о завершении спортивной карьеры.

Филион завоевывала бронзовые награды на Играх в 2012 и 2016 годах в синхронных прыжках в воду с вышки. Также 29-летняя спортсменка становилась в той же дисциплине серебряным призером на чемпионатах мира в Барселоне-2013 и Казани-2015, а на ЧМ-2005 в Монреале завоевывала бронзовую награду.

«С великолепными эмоциями после 20-летней профессиональной карьеры я решила завершить выступления. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написала Филион.
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