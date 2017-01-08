Спортсмены из РФ заняли два первых места в международном зимнем заплыве через Хуанхэ

Участники были распределены на возрастные группы — две мужские и две женские команды. В ледяной воде при скорости потока 2,2 метра в секунду спортсмены преодолели 600-метровую дистанцию.

От РФ первые места заняли Алексей Халидов (2 минуты 29,64 секунды) и Маргарита Карпачева (2 минуты 43,30 секунды), остальные два достались спортсменам из Шанхая.

Состязания проходили под девизом: «Моя любимая Хуанхэ — максимальный вызов». В заплыве принимало участие 67 участников из 11 стран и регионов мира. Помимо России и КНР на соревнованиях были представлены Испания, США, Франция, ФРГ, ряд других стран мира.