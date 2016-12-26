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26 декабря 2016, 13:09 | Водные | ТАСС

Чемпионат России по водным видам спорта может пройти в Казани в 2017 году

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Объединенный чемпионат России по водным видам спорта может пройти в Казани в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил президент федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко.

«Мы планируем создать объединенный чемпионат России по водным видам спорта, — сказал он. — Этот вопрос уже обсуждался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Турнир может пройти в Казани в 2017 году. Объединенный чемпионат планируется провести до начала чемпионата мира по водным видам спорта».

Ранее сообщалось, что в России может быть создана Ассоциация водных видов спорта, которая объединит федерации плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. В 2017 году чемпионат мира пройдет в Будапеште с 14 по 30 июля.
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