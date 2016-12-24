Власенко: Устав Ассоциации водных видов есть, скоро будет объявлено о ее создании
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что устав Ассоциации водных видов спорта уже написан, о ее создании будет объявлено на наблюдательном совете Всероссийской федерации плавания.
Власенко в субботу был избран главой Федерации водного поло России.
«Устав уже написан ОКР, он уже есть у (исполняющего обязанности главы набсовета ВФП Дениса) Мантурова, и на наблюдательном совете будет объявлено об этом решении. Ассоциация будет надстройкой своего рода, но федерации сохранят автономию. Прежде всего, общая ассоциация делается для того, чтобы общаться с FINA, которая просила об этом объединении. Кроме этого, это решит вопрос с финансированием с привлечением единого спонсорского пула», — сказал Власенко журналистам.
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