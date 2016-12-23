Власенко в субботу объявит о создании Ассоциации водных видов спорта в России
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко в субботу объявит о создании в России Ассоциации водных видов спорта, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Власенко, уже возглавляющий Федерацию синхронного плавания России и Российскую федерацию прыжков в воду, претендует на пост президента Федерации водного поло России.
В пятницу стало известно о том, что ее действующий глава Евгений Шаронов снимает свою кандидатуру с выборов. Таким образом, Власенко остается единственным кандидатом на пост главы ФВПР и возглавит Ассоциацию. Планируется, что в организацию войдут четыре водных вида спорта — плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Ассоциация может начать работу с 2017 года под руководством Власенко.
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