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23 декабря 2016, 17:20 | Водные | Р-Спорт

Власенко в субботу объявит о создании Ассоциации водных видов спорта в России

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко в субботу объявит о создании в России Ассоциации водных видов спорта, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Власенко, уже возглавляющий Федерацию синхронного плавания России и Российскую федерацию прыжков в воду, претендует на пост президента Федерации водного поло России.

В пятницу стало известно о том, что ее действующий глава Евгений Шаронов снимает свою кандидатуру с выборов. Таким образом, Власенко остается единственным кандидатом на пост главы ФВПР и возглавит Ассоциацию. Планируется, что в организацию войдут четыре водных вида спорта — плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Ассоциация может начать работу с 2017 года под руководством Власенко.
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