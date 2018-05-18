Ушел из жизни олимпийский чемпион по водному поло Рийсман

Как ранее сообщали СМИ, 61-летний Рийсман на этой неделе обращался за медицинской помощью в больницу, но был впоследствии выписан.

«Смерть наступила вчера вечером в районе 21 часа, — сказала Кирина. — Причиной ухода из жизни стал оторвавшийся тромб».