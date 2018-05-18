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12:04 (мск), источник: ТАСС

Ушел из жизни олимпийский чемпион по водному поло Рийсман

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по водному поло Майт Рийсман скончался в четверг вечером. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации водного поло России Виктория Кирина.

Как ранее сообщали СМИ, 61-летний Рийсман на этой неделе обращался за медицинской помощью в больницу, но был впоследствии выписан.

«Смерть наступила вчера вечером в районе 21 часа, — сказала Кирина. — Причиной ухода из жизни стал оторвавшийся тромб».

По словам пресс-атташе, дата прощания и похорон пока не определена, но Федерация водного поло России намерена оказать всяческую помощь в организации траурных мероприятий.

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