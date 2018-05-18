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Ушел из жизни олимпийский чемпион по водному поло Рийсман
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по водному поло Майт Рийсман скончался в четверг вечером. Об этом сообщила ТАСС
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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по водному поло Майт Рийсман скончался в четверг вечером. Об этом сообщила ТАСС
Как ранее сообщали СМИ, 61-летний Рийсман на этой неделе обращался за медицинской помощью в больницу, но был впоследствии выписан.
«Смерть наступила вчера вечером в районе 21 часа, — сказала Кирина. — Причиной ухода из жизни стал оторвавшийся тромб».
По словам