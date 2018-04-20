Кириши могут стать постоянным хозяином «Финала четырех» женской ватерпольной Евролиги
КИРИШИ (Ленинградская область), 20 апр — РИА Новости, Сергей Яременко.
КИРИШИ (Ленинградская область), 20 апр — РИА Новости, Сергей Яременко.
«Финал четырех» женской Евролиги пройдет в Киришах 20 и 21 апреля. Город в Ленинградской области примет соревнования второй год подряд.
В сезоне-2016/17 победителем Евролиги стала местная команда «Кинеф-Сургутнефрегаз».
«Более чем счастливы быть в Киришах. Здесь мы всегда видим страсть к водному поло и невероятное внимание к организации. Видим, что все спортсмены и тренеры улыбаются — они тоже рады находиться в этом городе. Рассмотрим возможность того, чтобы проводить здесь “Финал четырех” постоянно», — сказал Бирри на