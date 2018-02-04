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Ватерполистки сборной России вышли в Суперфинал Кубка Европы
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в Суперфинал Кубка Европы.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в Суперфинал Кубка Европы.
На предварительном этапе россиянки в субботу в рамках группы A разгромили команды Франции (18:4) и Хорватии (24:5).
В заключительной встрече сборная России в воскресенье сыграет с командой Нидерландов.
Россиянки после трех матчей набрали шесть очков и не уже опустятся ниже третьего места в группе, гарантировав себе попадание в суперфинал Кубка Европы, который пройдет