Ватерполистки сборной России вышли в Суперфинал Кубка Европы

На предварительном этапе россиянки в субботу в рамках группы A разгромили команды Франции (18:4) и Хорватии (24:5).

Россиянки после трех матчей набрали шесть очков и не уже опустятся ниже третьего места в группе, гарантировав себе попадание в суперфинал Кубка Европы, который пройдет 23—25 марта .