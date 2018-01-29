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29 января, источник: ТАСС

Российские ватерполистки проиграли венгеркам в матче Мировой лиги

ТАСС, 29 января. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Венгрии в гостевом матче предварительного раунда Мировой лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 12:9 в пользу венгерок.

Сборная России занимает третье место в турнирной таблице, проиграв два матча из трех. Венгерки занимают первое место.

В следующем матче 27 февраля россиянки дома сыграют с испанками.

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