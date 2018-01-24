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24 января, источник: Р-Спорт

Ватерполисты московского «Динамо» обыграли венгерский OSC в матче ЛЧ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» обыграли OSC из Будапешта в матче Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Встреча 7-го тура группы А, прошедшая в среду в Венгрии, завершилась со счетом 10:5 в пользу российского клуба.

Соперники 7 февраля вновь встретятся друг с другом в Москве. «Динамо» идет в группе на втором месте.

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