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Ватерполисты московского «Динамо» обыграли венгерский OSC в матче ЛЧ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» обыграли OSC из Будапешта в матче Лиги чемпионов.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» обыграли OSC из Будапешта в матче Лиги чемпионов.
Встреча 7-го тура группы А, прошедшая в среду в Венгрии, завершилась со счетом 10:5 в пользу российского клуба.
Соперники 7 февраля вновь встретятся друг с другом в Москве. «Динамо» идет в группе на втором месте.