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21 ноября, источник: Р-Спорт

Ватерполистки сборной России уступили команде Испании в стартовом матче Мировой лиги

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России уступили команде Испании в своем стартовом матче Мировой лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А, прошедшая в Испании во вторник, завершилась поражением россиянок со счетом 8:9.

Следующий матч российская сборная проведет 22 декабря ва Астрахани против команды Нидерландов. Изначально игра должна была состояться 19 декабря, но по просьбе голландской стороны была перенесена на 22 декабря.

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