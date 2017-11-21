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Ватерполистки сборной России уступили команде Испании в стартовом матче Мировой лиги
МОСКВА, 21 ноя —
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МОСКВА, 21 ноя —
Встреча группы А, прошедшая в Испании во вторник, завершилась поражением россиянок со счетом 8:9.
Следующий матч российская сборная проведет 22 декабря ва Астрахани против команды Нидерландов. Изначально игра должна была состояться 19 декабря, но по просьбе голландской стороны была перенесена на 22 декабря.