Российские ватерполистки сыграют с голландками в Мировой лиге в Астрахани 22 декабря
Женская сборная России по водному поло проведет матч Мировой лиги с командой Нидерландов 22 декабря в Астрахани, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Женская сборная России по водному поло проведет матч Мировой лиги с командой Нидерландов 22 декабря в Астрахани, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Первым матчем для россиянок в нынешней Мировой лиге станет встреча с испанками 21 ноября, 30 ноября им предстоит выездная встреча с Венгрией. Третий матч будет первым домашним на этом турнире для команды Александра Гайдукова.
«Матч с голландками женская команда проведет 22 декабря в Астрахани. Он должен был состояться 19 декабря, но голландская сторона попросила поменять дату, и мы пошли им навстречу», — сообщили в
Женская сборная России по водному поло является бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и чемпионата мира-2017 по водным видам спорта.