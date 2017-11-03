Российские ватерполистки сыграют с голландками в Мировой лиге в Астрахани 22 декабря

Первым матчем для россиянок в нынешней Мировой лиге станет встреча с испанками 21 ноября, 30 ноября им предстоит выездная встреча с Венгрией. Третий матч будет первым домашним на этом турнире для команды Александра Гайдукова.

«Матч с голландками женская команда проведет 22 декабря в Астрахани. Он должен был состояться 19 декабря, но голландская сторона попросила поменять дату, и мы пошли им навстречу», — сообщили в пресс-службе ФВПР.