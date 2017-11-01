Ватерполисты РФ сыграют в предварительном раунде Мировой лиги с немцами и хорватами

Хорваты в 2017 году победили на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. С ними россияне сыграют 14 ноября (на выезде) и 13 февраля (дома), с немцами сборная России встретится 12 декабря (на выезде) и 20 марта (дома).