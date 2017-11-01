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21:00 (мск), источник: Р-Спорт

Ватерполисты РФ сыграют в предварительном раунде Мировой лиги с немцами и хорватами

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Российские ватерполисты сыграют в предварительном раунде Мировой лиги в группе В со сборными Хорватии и Германии, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания.

Источник: РИА "Новости"

Хорваты в 2017 году победили на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. С ними россияне сыграют 14 ноября (на выезде) и 13 февраля (дома), с немцами сборная России встретится 12 декабря (на выезде) и 20 марта (дома).

В группе А в предварительном раунде выступят команды Румынии, Черногории и Сербии, в группе С — сборные Испании, Венгрии и Нидерландов.

Суперфинал Мировой лиги пройдет в июне 2018 года.

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