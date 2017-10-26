Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Ватерполисты московского «Динамо» обыграли хорватский «Юг» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 25 окт —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 25 окт —
Игра группы A, прошедшая в среду в Москве, закончилась со счетом 12:11 (1:2, 3:5, 4:2, 4:2) в пользу хозяев.
В следующем матче 8 ноября «Динамо» на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом» (Пирей).