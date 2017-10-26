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00:13 (мск), источник: Р-Спорт

Ватерполисты московского «Динамо» обыграли хорватский «Юг» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Ватерполисты московского «Динамо» победили хорватский «Юг» (Дубровник) в своем стартовом матче на групповом этапе Лиги чемпионов.

Игра группы A, прошедшая в среду в Москве, закончилась со счетом 12:11 (1:2, 3:5, 4:2, 4:2) в пользу хозяев.

В следующем матче 8 ноября «Динамо» на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом» (Пирей).

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