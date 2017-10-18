«Спартак-Волгоград» уступил «Будапешту» в ответном матче квалификации ватерпольной ЛЧ

Встреча, прошедшая в среду в Венгрии, завершилась поражением российской команды со счетом 7:12.

В первой игре, которая прошла в Волгограде 14 октября, победу со счетом 14:7 одержал «Будапешт», который продолжит борьбу за трофей в основной стадии соревнований.