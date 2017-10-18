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«Спартак-Волгоград» уступил «Будапешту» в ответном матче квалификации ватерпольной ЛЧ
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча, прошедшая в среду в Венгрии, завершилась поражением российской команды со счетом 7:12.
В первой игре, которая прошла в Волгограде 14 октября, победу со счетом 14:7 одержал «Будапешт», который продолжит борьбу за трофей в основной стадии соревнований.
«Спартак-Волгоград» завершил борьбу в Лиге чемпионов и попал в четвертьфинал Кубка Европы.