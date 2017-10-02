Дубровский поздравил «Динамо-Уралочку» с триумфом на международном кубке по водному поло

«Динамо-Уралочка» по праву считается одной из сильнейших команд. Ваше мастерство стало настоящим вызовом для остальных участниц турнира, и вы достойно защитили честь златоустовской школы водного поло. Выдержка, собранность и сила духа позволили вам одержать победу над сильным соперником в финальной игре, — написал глава региона.

Отметим, в число призеров попала также сборная команда России. В матче за третье место ватерполистки обыграли соперниц из Казахстана со счетом 14:6. На церемонии награждения командам, вошедшим в тройку лучших, вручили медали, изготовленные мастерами златоустовской компании «АиР».

«Динамо-Уралочка» и главный тренер команды Михаил Накоряков получили главный трофей соревнований — кубок губернатора. Добавим, международный кубок губернатора по водному поло среди женских команд проходили сразу в двух городах Южного Урала: Челябинске и Златоусте.

В международном турнире, приуроченном к саммитам ШОС и БРИКС, приняли участие шесть сильнейших команд: Казахстан, Узбекистан, Китай, Хорватия, команда сборной России и южноуральская команда «Динамо-Уралочка».